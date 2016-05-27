Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Санкт-Петербурге появятся кемпинги во время чемпионата мира-2018

    Во время проведения чемпионата мира-2018 на окраине Санкт-Петербурга появятся кемпинги для болельщиков. Предполагается, что фанаты из скандинавских стран могут приехать в Санкт-Петербург на турнир на личных автомобилях.

    «Сейчас мы смотрим опыт Франции, видим, что большой спрос на автомобильный транспорт. Пока считаем транспортные потоки, идея достаточно интересная. Но мы все-таки больше рассчитываем на то, что основной пассажиропоток ляжет на аэропорт», – рассказал глава транспортной дирекции чемпионата мира Терентий Мещеряков сайту турнира.

    Напомним, что Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа турнира, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 22 июня 2016, 18:22

      лучше б стадион наконец-то появился

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11