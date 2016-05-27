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    Сауль: «Атлетико» находится в прекрасном состоянии»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал о состоянии своей команды накануне финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Сейчас команда находится в прекрасном состоянии. Последние две недели мы отлично поработали. Психологически мы и были в хорошем состоянии, а функционально команда даже прибавила за это время.

    Мы знаем, что нам предстоит игра против очень сильного соперника. В этом матче может произойти все, что угодно. Но думаю, что наши предыдущие матчи с «Реалом» должны вселить в нас спокойствие перед этой встречей», – заявил Сауль

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: Marca

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    27.05.2016 08:19
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