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    «Бавария» рассчитывает избавиться от Гетце за 40 миллионов

    В «Баварии» рассчитывают в ближайшее трансферное окно совершить сделку по продаже опального полузащитника команды Марио Гетце. При этом, представители Мюнхена хотят заполучить кругленькую сумму за игрока – около 40 миллионов евро.

    Интересно, что сам Гетце рассчитывает остаться в «Баварии», несмотря на очень высокую конкуренцию. На такую позицию резко отреагировал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, который посоветовал Гетце задуматься о минимальном игровом времени. Новый главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти также посоветовал Гетце искать новую команду.

    Источник: Bild

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    27.05.2016 06:58
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 мая 2016, 10:26

      Ничего себе у них аппетиты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 27 мая 2016, 10:19

      От всех бы так избавлялись)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 мая 2016, 09:33

      Как может такое быть, что топ игрок никому не нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 27 мая 2016, 09:16

      Заголовок жжОт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 27 мая 2016, 09:12

      40 запросить - не думаю, что кто-то сейчас его возьмет за эту цену. Подождут сезон и бесплатно пригласят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 мая 2016, 09:08

      Судя по заголовку - готовы заплатить 40 миллионов, чтобы сплавить кому-то.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 27 мая 2016, 08:53

      В зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 27 мая 2016, 08:52

      Если он заново раскроется, то и 40 мультов не жалко!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 мая 2016, 08:34

      однажды выдергивали у дортмунда скандалами,а теперь избавляются... хороша политика

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 мая 2016, 08:25

      Выгоняют и еще 40 лямов хотят срубить. Как-то многовато за него, он сейчас не в лучшей форме

      1
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