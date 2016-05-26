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    «Ростов» начал выплачивать долги

    Руководство «Ростова» приступило к исправлению финансовой ситуации в клубе.

    Сообщается, что ростовчане начали выплачивать задолженности перед игроками и сотрудниками клуба. Долги перед футболистами и персоналом накапливались с марта этого года.

    Напомним, ранее главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев потребовал рассчитаться по долгам до 27 мая. Сообщалось, что в противном случае наставник может покинуть клуб.

    Кроме того, сегодня появлялась информация о том, что руководство ростовчан попросило Бердыева предоставить еще один день для погашения задолженностей.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.05.2016 22:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 мая 2016, 09:48

      расчитаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 27 мая 2016, 00:16

      Сейчас погасят,а потом опять повторится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 27 мая 2016, 00:02

      А без денег побираться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 23:28

      Парни сейчас до самой ЛЧ куралесить будут)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      valike35 26 мая 2016, 23:09

      Наконец то))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 мая 2016, 22:50

      Какая то фигня.Лично я считаю,что долги нужно отдавать ВСЕГДА!В любой ситуации.И при чем тут 2 место,ЛЧ и долги с марта?Надеялись кинуть?А теперь тренера удержать нужно,можно начать и выплачивать...Дебилизм.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 26 мая 2016, 22:15

      Все вопросы разрешатся господа журналисты, не напрягайте ситуацию, финансовый вопрос-один из тяжелых и длительных вопросов на сегодняшний день! Никто не планировал в администрации,что в этом году "Ростов" выйдет на небывалую высоту-второе место в чемпионате и путевка в Лигу Чемпионов,поэтому нужно всем набраться терпения и пожелать дальнейшего успеха коллективу ФК "Ростов", которую я полюбил, как "Лестер"-команды которые достойны уважения несмотря на малый бюджет! Не всё деньги решают в футболе!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > meiram 26 мая 2016, 22:38

      Скажите спасибо Мордовии. Если бы не она, пришлось бы выплачивать премиальные за чемпионство. А это наверное гораздо больше, чем за серебро.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      0990 > ViktorMG 26 мая 2016, 23:10

      Бред. За первое место клуб срубил бы больше 20 млн евро. Все бы отдали и осталось еще

      -1
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      Рейтинг: -8

      halk1981 26 мая 2016, 22:05

      ссссс

      0
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