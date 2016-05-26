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    Рабинер: «В «Крылья» поступил жесткий сигнал сверху: матч с «Тереком» должен быть сдан»

    Писатель и журналист Игорь Рабинер в новой книге «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора» вспомнил о ситуации, которая сложилась в 2009 году вокруг матча «Терек»«Крылья Советов» (3:2), называемым многими откровенно договорным.

    «Самарцы здорово начали чемпионат, даже несмотря на долги перед игроками. Победи они в Грозном – ушли бы на месячный перерыв лидерами.

    Но перед матчем с «Тереком» в команду поступил жесткий сигнал сверху: матч должен быть сдан. Футбол в регионах давно уже стал разменной монетой для властей. Потому они и не отдают контрольные пакеты акций клубов в частные руки.

    Эти 3:2, не сомневаюсь, на всю жизнь запомнили все, кто имел к ним какое-либо отношение. Даже если никогда в этом не признаются. Ни тренер, ни игроки «Крыльев» делать этого не хотели и сопротивлялись до последнего. Но их приперли к стенке, причем в какой-то момент речь пошла уже об угрозах физической безопасности. Ну и о сроках погашения многомесячных долгов, разумеется, тоже. Кстати, никаких денег никто в команде так и не увидел.

    «Не сделаете то, что вам сказали – клуб обанкротят, и вы не получите ни копейки. Возможностей для этого хватает», – сказано было вполне конкретно. Обращаться за помощью было не к кому. Почему? Пройдет три месяца, и на Съезде отечественных тренеров министр спорта и глава РФС Виталий Мутко, обращаясь к Слуцкому, скажет:

    «Леонид, я знаю всю вашу историю. Знаю, что вы жертва, на которую хотят повесить всех собак. И на каком уровне все это обсуждалось, тоже знаю. А вы в эти игры просто не играйте! Ставьте нас в известность. Мне лично скажите! Мы в силах остановить лжеполитиков, лжебизнесменов. Если потребуется, разберемся с любым руководителем».

    В грязной грозненско-самарской истории были задействованы люди слишком высокого полета. Они так и остались в тени, а главный цинизм ситуации заключается в том, что весь общественно-обличительный пыл обрушился на исполнителей – тренеров и игроков. Причем почему-то только проигравшей команды.

    «Что вы почувствовали, услышав слова Мутко на съезде?» — спросил я Слуцкого менее года спустя.

    «Любое упоминание этой темы мне очень неприятно. Тем более, когда оно звучит на таком большом собрании, от первого футбольного и спортивного лица. При этом я удостоверился в том, что суть ситуации известна на всех уровнях. Начиная с Мутко и заканчивая журналистами. Только правду об этом матче пока никто не написал.

    – Зато слова министра спорта, по сути, сняли с вас вину за случившееся.

    – Самое главное – не то, снял с меня кто-то вину или нет. А как я живу с самим собой. И здесь моя совесть абсолютно чиста», – сказал Слуцкий.

    Источник: Sports.ru

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    26.05.2016 17:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 мая 2016, 23:03

      Ипать колотить жертва!?!?!?Блевотина какая то.В Европе за такое в тюрьму бы посадили.А у нас это тренер сборной.Лицо страны.Млядь!И еще таких "жертв"...ГУЛАГу нужно было бы пару пятилеток,чтобы разобраться со всеми "жертвами"

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 26 мая 2016, 20:11

      "Леонид, я знаю всю вашу историю. Знаю, что вы жертва, на которую хотят повесить всех собак. И на каком уровне все это обсуждалось, тоже знаю. А вы в эти игры просто не играйте! Ставьте нас в известность. Мне лично скажите! Мы в силах остановить лжеполитиков, лжебизнесменов. Если потребуется, разберемся с любым руководителем». Мутко так выразиться не мог. Не его стиль. Зато я, прочитав книгу "Как убивали Спартак" хорошо знаю теперь стиль писателя Рабинера. Эти слова якобы Мутко придумал Рабинер, а значит все прочее - тоже выдумка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 26 мая 2016, 19:46

      Поступил жесткий сигнал сверху: только эти игроки поедут на евро2016

      2
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 26 мая 2016, 19:38

      Конечно наш чемпионат договорной . Это уже давно все знают

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 мая 2016, 19:36

      вот ещё подтверждение тому что он сыкло

      -3
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      Рейтинг: +124

      z89 26 мая 2016, 18:26

      кря... кря...

      1
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 26 мая 2016, 18:00

      нафиг

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 26 мая 2016, 17:33

      вот фрукт только проснулся

      3
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