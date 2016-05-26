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    Минасов: «Широков настроен хорошо выступить на Евро-2016»

    Арсен Минасов, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, рассказал о скором начале переговоров о продлении контракта.

    «В ближайшее время планируем начать переговоры с ЦСКА. На данный момент Роман готовится к чемпионату Европы, и я его не отвлекаю. Он настроен хорошо выступить на чемпионате Европы», – заявил Минасов.

    В прошедшем сезоне Широков провел за ЦСКА восемь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    26.05.2016 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 мая 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пустые хлопоты, на ЧЕ будет полнейший провал, так как "футбольная мафия" под руководством Слуцкого не горит желанием что-то показать, для чего упираться, это же не 2008г., тем более что лучшие годы давно позади.

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