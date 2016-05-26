Минасов: «Широков настроен хорошо выступить на Евро-2016»

Пустые хлопоты, на ЧЕ будет полнейший провал, так как "футбольная мафия" под руководством Слуцкого не горит желанием что-то показать, для чего упираться, это же не 2008г., тем более что лучшие годы давно позади.
Арсен Минасов, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, рассказал о скором начале переговоров о продлении контракта.
«В ближайшее время планируем начать переговоры с ЦСКА. На данный момент Роман готовится к чемпионату Европы, и я его не отвлекаю. Он настроен хорошо выступить на чемпионате Европы», – заявил Минасов.
В прошедшем сезоне Широков провел за ЦСКА восемь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.