Минасов: «Широков настроен хорошо выступить на Евро-2016»

Арсен Минасов, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, рассказал о скором начале переговоров о продлении контракта.

«В ближайшее время планируем начать переговоры с ЦСКА. На данный момент Роман готовится к чемпионату Европы, и я его не отвлекаю. Он настроен хорошо выступить на чемпионате Европы», – заявил Минасов.

В прошедшем сезоне Широков провел за ЦСКА восемь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.