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    Хинштейн: «На месте стадиона в Самаре потом откроется рынок»

    Депутат «Единой России» Александр Хинштейн в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» рассказал о проблемах, с которыми столкнулись в ходе строительства самарского стадиона к чемпионату мира-2018.

    «Одним из самых дешевых стадионов он не будет по определению. Как вы помните, Самара была первым регионом, который подал документацию на проект. Заказчиком документации выступает регион. А заказчиком по строительству объектов выступает Федерация в лице Минспорта. Самара была первой. Областной Минстрой заказал документацию дружественной организации «Ленгипрогор». На тот момент сумма составляла 13 с небольшим миллиардов рублей. Документы передаются подрядчику, который был определен решением федерального правительства: ПСО «Казань».

    Дальше подрядчик получает аванс в размере 6 миллиардов и начинает работать. Дальше с удивлением для себя обнаруживает несоответствие полученной документации и реального объема работы. Что произошло? Было поручение президента после осмотра стадиона в Казани. Президент поручил, что потолок по цене должен быть 13-14 миллиардов.

    Второе – за основу берем «Казань– Арену». Для того, чтобы формально соответствовать этим требованиям, при разработке проекта, как я предполагаю, были применены коэффициенты, занизившие стоимость. Потому что на выходе стадион стоил столько же, сколько и другие стадионы в других регионах. С одной разницей, стадион в Самаре был запроектирован по площади больше на 30%.

    Выясняем, в чем разница? Более 40% объема от стадиона – составляют торгово-коммерческие площади, не предусмотренные требованиями ФИФА. И требованиями Минспорта тоже. При этом изначально было так же четко определено, это была позиция Москвы: если вы хотите под видом стадионов строить дополнительные объекты – стройте за свой счет. Потому что с тем же успехом, как и 40% коммерческих площадей, могло быть 40% образовательных учреждений. Академия футбола, например.

    На сегодняшний день мы имеем обоснованный претензии со стороны подрядчика, который говорит: «За счет чего я буду покрывать разницу в стоимости?» Последняя экспертиза, которая вышла – это 17,3 млрд. Было 17,8 млрд, потом опустили до 17,3. Но этих денег для того, чтобы построить этот стадион, все равно не хватит.

    Было проведено комплексное исследование. Им занимался Минстрой и ЖКХ РФ в связи с поручением правительства страны. На сегодняшний день объем потребностей заложен – это порядка 22-23 миллиарда. Возможна оптимизация, она тоже посчитана. В случае оптимизации, эта сумма снизится до 20 миллиардов. Но снизить ее до 17, при том, что там залита бетонная подушка и каркас, нельзя.

    Площадь объекта на 30 % больше, избыточные решения большие. Например, вся стилобатная часть должна быть отапливаемая. Единственный регион в стране. Почему? Потому что рынок, который там потом откроется, не должен быть холодным», – рассказал Хинштейн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 14:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июля 2016, 20:08

      Готовы к обнищанию ради забав Путина.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 28 июня 2016, 19:08

      Ну конечно ведь футбол нам нужен только в 18 году а потом гори все белым пламенем!Страна магазинов и рынков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 8 июня 2016, 21:31

      Как же ***"задолбали"*** эти дебилы... Из всего выгоду ищут, когда же они изведутся с белого света!!!! В коем-то веке ЧМ проходит в нашей стране, есть наконец-то причина построить хороший стадион в городе, так как ранее её "конечно не было" - с Металлурга уже давно песок сыпется. Так нет же б....дь надо из всего интригу сделать, и какие то там магазинчики придумать, когда уже ВЕСЬ ГОРОД ПОГРЯЗ В РЫНКАХ И ТЦ, ВЕСЬ...!!!!! уже эти барыги на каждом шагу. Нужен ХОРОШИЙ СТАДИОН, слышите - СТАДИОН, а не "Пижня продажная"!!!! Бесит... уроды просто, слов нет. Нахрен налоги!!! И туда же буржуев!!!

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 27 мая 2016, 00:12

      У нас даже со строительства детской песочницы воруют, а тут стадионы...

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 26 мая 2016, 20:10

      Тупые дебилы!

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 26 мая 2016, 20:09

      Бля, в наглую пилят деньги и не стесняются. Я так скажу... Путин не слепой и если видя такое воровство ничего не происходит, то он сам в этом замазан.
      Сам живу в Самаре и пока кроме стройки на стадионе и котлована под тоннель на Московском шоссе нихера нет. А сколько было обещаний - и скоростной трамвай, и ремонт дорог, и строительство метро до жд вокзала. Ничего этого не будет. Твари поганые, чтоб они сдохли!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Cobold 26 мая 2016, 20:42

      Согласен. Такой же распил происходит со стадионом Зенит и
      правильная мысль о том, что всё руководство не хочет видеть воровства.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      erofey83 26 мая 2016, 19:54

      вор обвиняет воров в воровстве)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 мая 2016, 16:29

      Как же задолбало это ворье.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 мая 2016, 16:03

      Ворье

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 мая 2016, 16:00

      У нас в Ростове тоже не всё гладко. Взялись азербайджанцы с Москвы,отдали нашим же,наши наняли турок,потом турков запретили,сейчас кто то строит)).Но идём по плану)). Правда сваи забили на 30 см короче,но говорят устоит))Наверное...

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