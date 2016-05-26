Алвес останется в «Барселоне»

знает что без Барсы не будут титулы ))
Агент защитника «Барселоны» Дани Алвеса Динора Сантана сообщила, что ее клиент не планирует менять клубную прописку ближайшим летом, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец хорошо чувствует себя в составе клуба из Каталонии, он доволен своей ролью в команде благодаря доверию главного тренера Луиса Энрике.
Известно, что у Алвеса есть серьезные предложения от «Галатасарая» и «Фенербахче». Кроме этого, была информация о возможном контракте Алвеса с «Ювентусом» на три ближайших сезона.