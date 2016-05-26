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    Алвес останется в «Барселоне»

    Агент защитника «Барселоны» Дани Алвеса Динора Сантана сообщила, что ее клиент не планирует менять клубную прописку ближайшим летом, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец хорошо чувствует себя в составе клуба из Каталонии, он доволен своей ролью в команде благодаря доверию главного тренера Луиса Энрике.

    Известно, что у Алвеса есть серьезные предложения от «Галатасарая» и «Фенербахче». Кроме этого, была информация о возможном контракте Алвеса с «Ювентусом» на три ближайших сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 мая 2016, 16:50

      знает что без Барсы не будут титулы ))

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