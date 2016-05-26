У Измайлова есть варианты продолжения карьеры

Недораскрывший, на мой взгляд, своего истинного потенциала Марат, конечно, еще очень даже может. Но при том, что, можно сказать, люблю его всей душой, теи не менее считаю «Спартак-Измайлово» самым многообещающим вариантом для продолжения карьеры.
Полузащитник Марат Измайлов готов продолжить карьеру после пропущенного сезона и постоянных травм.
«Да, Марат пропустил целый сезон, это большой перерыв, но завершать карьеру футболиста он совершенно не намерен. Закончился сезон, и перед нами открылись широкие возможности по выбору команды.
Сейчас у него есть варианты с трудоустройством – по крайней мере, две команды. Пока называть их не буду. Думаю, что определенность с тем, где Измайлов продолжит карьеру, настанет в течение июня», – сказал агент игрока Паулу Барбоза.
Напомним, что последним клубом Измайлова был «Краснодар» в сезоне-2014/15.