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    У Измайлова есть варианты продолжения карьеры

    Полузащитник Марат Измайлов готов продолжить карьеру после пропущенного сезона и постоянных травм.

    «Да, Марат пропустил целый сезон, это большой перерыв, но завершать карьеру футболиста он совершенно не намерен. Закончился сезон, и перед нами открылись широкие возможности по выбору команды.

    Сейчас у него есть варианты с трудоустройством – по крайней мере, две команды. Пока называть их не буду. Думаю, что определенность с тем, где Измайлов продолжит карьеру, настанет в течение июня», – сказал агент игрока Паулу Барбоза.

    Напомним, что последним клубом Измайлова был «Краснодар» в сезоне-2014/15.

    Источник: ТАСС

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    26.05.2016 13:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 мая 2016, 19:00

      Недораскрывший, на мой взгляд, своего истинного потенциала Марат, конечно, еще очень даже может. Но при том, что, можно сказать, люблю его всей душой, теи не менее считаю «Спартак-Измайлово» самым многообещающим вариантом для продолжения карьеры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 26 мая 2016, 18:59

      Пенсия!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 26 мая 2016, 16:31

      Тульский Арсенал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 мая 2016, 15:34

      Динамо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 26 мая 2016, 14:11

      Кайрат,габала...

      1
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