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    Исаев: «Сейчас игроки думают только о контрактах, о деньгах»

    Известный советский футболист и тренер Анатолий Исаев пожаловался, что посещаемость чемпионата России достаточно мала, люди перестали ходить на футбол, а также считает, что игрокам стоит больше думать об игре в мяч, чем о деньгах.

    «Народу мало ходит на футбол. Вспоминаю свои юношеские годы и пытаюсь понять, как это все произошло. Мы жили не очень хорошо – война, ели мало. Но несмотря на это, мы находили время, чтобы поиграть футбол. Те тяжелые времена помогли нам выйти на хороший уровень, мы помогали друг другу играть, это нас объединяло. Это и привело нас к большому футболу,

    Сейчас ребята думают только о контрактах, о деньгах. Они получают космические суммы, надо же за них отвечать. Мы зарабатывали так, чтобы прокормить свою семью, родителей. А они получают, а не заработают. За это стыдно. Непонятно, почему так случается.

    У нас раньше и тренера то не было. Где-то что-то увидели – показали это в игре. Вот мы с Никитой Павловичем вдвоем тренировали «Спартак». Сейчас у каждого игрока чуть ли не свой тренер. Даже у вратарей. Раньше были такие вратари, которым забить было и невозможно. Это был красивый футбол. У каждого журналиста тоже есть своя любимая команда. Мы приходим на стадион смотреть или на команду, или на игрока. Я горжусь тем, что лучшие футболист за все времена играл в наше время – это Пеле.

    Надо отобрать столько денег, сколько сейчас игроки получают, наверное, чтобы вернулся красивый футбол», – приводит слова Исаева корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 мая 2016, 20:06

      а КТО У НАС ЗА ИДЕЮ РАБОТАЕТ?Вся страна в ..опе из-за непрофессионалов.Все бабло рубят и не только в футболе.Рыба гниёт с головы.А насчёт раньше ,так и деревья были повыше и девки покрасивше,да и мы помоложе))

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 26 мая 2016, 15:40

      А про деньги это правда, но люди (футболисты и не только) давно стали товаром!!!

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 26 мая 2016, 15:38

      Не знаю, не знаю! Смотрел вот на днях финал чемпионата Европы 1960 года, молодцы наши предки! Но я вам хочу сказать, что футбол тогда был на уровне наших районных перевенств сейчас!!! скорости нет, по полю перемещаются пешком, никакого прессинга! Так то финал был, что ж тогда в простых матчах было!!! Сравнивать уровень футбола ПЕЛЕ и нынешних звёзд мирового футбола не имеет смысла!!!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 мая 2016, 13:42

      Коротко и по-делу. Верно сказано. Фантики застили им глаза.

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