Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боссы «Баварии» провели прощальную встречу с Гвардиолой

    Руководство «Баварии» провело встречу с бывшим главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

    Как отмечает источник, на встречу с испанцем пришли председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, бывший президент Ули Хенесс и нынешний глава «Баварии» Карл Хопфнер. Все присутствующие пожелали Гвардиоле удачи в «Манчестер Сити», с которым он будет работать со следующего сезона.

    «Я вновь от всего сердца хочу выразить благодарность Гвардиоле за замечательное время, которое мы провели с ним. Желаю ему всех благ на новом месте», — сказал Румменигге.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      Vaart23 26 мая 2016, 10:56

      И расцеловал 100%

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11