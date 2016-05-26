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    Зидан: «Атлетико» – особенный соперник»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что решающий матч турнира пройдет 28 мая.

    «Атлетико» – особенный соперник. На пути к финалу он обыграл два сильнейших клуба Европы, так что нас ждет трудный матч.

    Как всегда «Атлетико» сыграет надежно в обороне, но нельзя говорить, что он только защищается. «Атлетико» также отлично играет в атакующий футбол и может любому доставить проблемы», – сказал Зидан.

    Источник: УЕФА

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    26.05.2016 06:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +238

      Громит 26 мая 2016, 12:53

      За Семена и его атлетов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 26 мая 2016, 12:39

      Душою болеть буду за Атлетико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 26 мая 2016, 10:46

      Удачи Атлетико

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 26 мая 2016, 10:35

      Атлетико - время реванша!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      latka1 26 мая 2016, 10:12

      Победа за Реалом! !Hala Madrid!

      0
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