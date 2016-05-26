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    Вернблум: «15 желтых? Зато ни одной красной!»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал рекордное количество предупреждений, которые он получил в текущем сезоне. Напомним, что 29-летний игрок умудрился получить 15 желтых карточек.

    «Я установил рекорд по количеству желтых карточек за сезон? Это не моя заслуга. Это атакующие игроки установили рекорд по количеству потерь мяча. Так что в этой ситуации еще надо разобраться. Получается, что мой контракт с ЦСКА рассчитан на 26 матчей за сезон, а не 30. Все в клубе это знают.

    Но одно хотел отметить: я не заработал ни одной красной карточки. Ни одного удаления за два сезона - это прекрасно», — приводит слова шведа fotbollskanalen.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 06:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +133

      gera123 26 мая 2016, 18:40

      ни одной красной? просто он же в цска играет))) кому че не ясно?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 мая 2016, 14:48

      Убийца, а не футболист, кому-нибудь сломает жизнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      D1scon 26 мая 2016, 14:22

      Лучший игрок своего амплуа в чемпионате России, что тут сказать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 мая 2016, 13:56

      до ковтуна с шемберасом ещё не дорос))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 26 мая 2016, 13:46

      Красавчег

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      FanCSKA032 26 мая 2016, 12:36

      +

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 26 мая 2016, 10:47

      главное что всегда играет хоть и жёстко не не подло и не грубо, за всё время не нанёс никому травмы!!!

      11
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 26 мая 2016, 10:38

      После каждой четвертой карточки, идет красная, пора знать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > СЛАВА 81 26 мая 2016, 12:07

      Это не идёт в счёт как красная карточка

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > AnTiNeHrEsT 26 мая 2016, 13:38

      Я согласен с Вами. Но факт в том , что футболист пропускает матч именно из за карточек.

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 26 мая 2016, 09:55

      Понтус ты лучший!!!В России нет игрока твоего уровня.Ты играешь в настоящий футбол,а не исполняешь номер,как некоторые в команде.Обидно,если Гинер это не поймет и не прибавит тебе денег,чтобы ты оставался в ЦСКА как можно дольше.

      7
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      Рейтинг: +215

      iuda 26 мая 2016, 09:50

      Штук 10 красных железно быть должно - после желтой всегда мат на судей

      -1
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