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    Александр Кержаков: «Предложений не имею, хочу продолжить играть в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, находящийся в аренде в «Цюрихе», заявил, что на данный момент ему не поступало предложений от каких-либо клубов. Игрок подчеркнул, что хотел бы продолжить свои выступления в составе сине-бело-голубых.

    «У меня нет предложений ни от одного клуба. Мне сейчас не до этого. Впереди еще матч за Кубок Швейцарии.

    Мое будущее? Я бы хотел играть в «Зените». Мой контракт с ним истекает в конце июня. В отпуск не поеду, пока не разберусь, где продолжу карьеру», – сказал Кержаков.

    В прошедшем чемпионате Швейцарии Кержаков принял участие в 17-ти встречах, отметившись пятью забитыми мячами. Напомним. что «Цюрих» завершил сезон на последнем месте и покинул Суперлигу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2016 01:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 26 мая 2016, 18:55

      держись, Саша, не вешать нос!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 мая 2016, 11:10

      Тут возможно два варианта: новый краткосрочный контракт с Зенитом или уход свободным агентом в другой клуб (в тот же Цюрих)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2016, 10:03

      ББББ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 мая 2016, 09:09

      Зенит 2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 26 мая 2016, 04:47

      вернись в динамо

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 04:36

      Саша, лично я жду тебя в РФПЛ, пусть даже это будет и не "Зенит", хотя никаких препятствий сейчас уже нет, чтобы вернуться с сине-бело-голубым

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