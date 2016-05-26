Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абидаль: «Отсутствие Бензема может стать проблемой для сборной Франции на Евро»

    Экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль прокомментировал непопадание нападающего «Реала» Карима Бензема в состав национальной команды на домашний чемпионат Европы. По словам бывшего защитника, это может стать определенной проблемой для трехцветных.

    «Бензема – лучший форвард Франции, поэтому его отсутствие станет проблемой для сборной. Однако реальную картину мы сможем увидеть только по результатам. Тем не менее, его выступление за «Реал» заставляет жалеть о том, что его нет в составе.

    Но я не тренер. Естественно, многие бы собрали свой состав на Евро, однако решение остается только за Дешамом. Нам нужно уважать его выбор. В сборной Франции большое количество хороших игроков, но невозможно вызвать их всех, так как заявка имеет ограничение», – сказал Абидаль.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11