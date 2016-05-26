Раньери: «В Лиге чемпионов «Лестер» будет биться, а в АПЛ постараемся не вылететь»

Да... Подпрыгнуть выше всех - можно. А вот там долго удержаться. когда за ноги тянут, - тяжко. Хрен с ним, с Лестером. У нас Ростов есть. Интрига! Интерес! Футбол! С ув.
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне.
«Несмотря на то, что в Лиге чемпионов мы аутсайдеры, мы будем бороться. В АПЛ наши планы остаются неизменными. Да, мы стали обладателями титула и естественно хотим его защитить, однако подобные истории происходят лишь один раз. Особенно важно для нас сохранить прописку в элитном дивизионе.
Следующий сезон обещает быть невероятным. Хочу, чтобы у моих игроков сохранился тот же подход к делу, и тогда меня устроит любой результат. Могу только сказать им спасибо. В течение одного месяца случилось то, что изменило мою жизнь», – сказал Раньери.