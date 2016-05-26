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    Раньери: «В Лиге чемпионов «Лестер» будет биться, а в АПЛ постараемся не вылететь»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне.

    «Несмотря на то, что в Лиге чемпионов мы аутсайдеры, мы будем бороться. В АПЛ наши планы остаются неизменными. Да, мы стали обладателями титула и естественно хотим его защитить, однако подобные истории происходят лишь один раз. Особенно важно для нас сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Следующий сезон обещает быть невероятным. Хочу, чтобы у моих игроков сохранился тот же подход к делу, и тогда меня устроит любой результат. Могу только сказать им спасибо. В течение одного месяца случилось то, что изменило мою жизнь», – сказал Раньери.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    26.05.2016 00:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 28 мая 2016, 04:53

      Да... Подпрыгнуть выше всех - можно. А вот там долго удержаться. когда за ноги тянут, - тяжко. Хрен с ним, с Лестером. У нас Ростов есть. Интрига! Интерес! Футбол! С ув.

      0
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      Рейтинг: +27

      ruprext 26 мая 2016, 09:32

      скромный )

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 мая 2016, 09:24

      В этом сезоне слова о том чтобы не вылететь звучали правдоподобно, но после чемпионства как-то странно будет такое слышать...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 мая 2016, 07:53

      Осторожничает.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2016, 07:14

      Старый лис.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 мая 2016, 01:23

      Раньери, конечно, хитрит, но по большому счету он сам все прекрасно понимает. На этом фоне право смешно то и дело читать дифирамбы в адрес "Ростова". И ладно бы еще только ставшего серебряным призером (причем заслуженно), а то ведь все, кому не лень, поют ему песню и про сезон грядущий и даже про...

      Вот тут просто необходима пауза, чтобы не заржать по-конски, хотя я и не цээсковец... И, как говаривал Михаил Николаевич: "Я не знаю, что с вами сейчас будет. Наберите побольше воздуха в грудь... Набрали?... Готовы?..."

      ... в Лиге Чемпионов! )))

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