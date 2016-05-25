Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бутко покинет «Амкар» и вернется в «Шахтер»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что защитник Денис Бутко, арендованный у «Шахтера», вернется в донецкий клуб.

    «Богдан сказал, что готов приехать и играть в «Амкаре», причем договорились за такие деньги, которые готов платить футболисту каждый клуб ФНЛ. Он набрал форму, стал крепким игроком основного состава, и мы продлили с ним арендное соглашение еще на год.

    В то же время есть действующий контракт с «Шахтером», донецкий клуб заинтересован в нем, потому что он футболист с украинским паспортом, игрок национальной сборной. Думаю, что первый сбор Бутко проведет в стане украинского клуба, наверняка он будет стараться проявить себя и захочет зацепиться за основной состав.

    У нас есть договоренность, что если в «Шахтере» что-то пойдет не так, Богдан вернется именно к нам, потому что здесь у него сложились добрые человеческие отношения с клубом, ребятами, ему здесь нравится. Для таких коллективов, как наш, огромную роль играет внутренний микроклимат», – сказал Маслов.

    В нынешнем сезоне Бутко принял участие в 26-ти встречах РФПЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами и заработав одну желтую карточку.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Heim 26 мая 2016, 08:14

      Вы чо там в бомбардире своём совсем уже е....ись???

      Кто такой Денис Бутко?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11