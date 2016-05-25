Долг РФС сократился до 620-ти миллионов

«Бомбардиру» стали известны подробности кредиторской задолженности Российского футбольного союза по итогам прошлого года.

В 2015-м году коммерческая деятельность РФС была прибыльной. Общая сумма прибыли до налогообложения составила 471,2 миллиона рублей, что благотворно повлияло на текущее финансовое состояние организации. Чистая прибыль по бухгалтерскому учету составила 466,9 миллиона рублей.

Прибыль по налоговому учету РФС в прошедшем году составила 559 миллионов. Впервые за последние пять лет РФС закончил год с прибылью, которая была израсходована на уменьшение кредиторской задолженности.

Общая сумма накопленного убытка на начало 2015-го года составляла 1,477 миллиарда рублей. На конец года данная сумма уменьшилась до 1009,1 миллиарда.

По факту к концу 2015-го года финансовое состояние РФС улучшилось и наметилась устойчивая тенденция к сокращению кредиторской задолженной. На конец 2015-го года задолженность РФС перед поставщиками и подрядчиками и по налогам и сборам составила 621,8 миллиона рублей.

В соответствии с бюджетом РФС на 2016-йгод, который был принят на Исполкоме РФС 17-го декабря 2015-го года, кредиторская задолженность еще сократится до 498,1 миллиона рублей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об эффективности мер, принимаемых руководством РФС по выводу из кризисной ситуации, восстановлении платежеспособности и снятие риска банкротства организации.

Финансовое состояние характеризуется как удовлетворительное, без риска утраты платежеспособности.