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    «Амкар» готов продать Селихова

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подчеркнул, что пермский клуб готов рассмотреть предложения о покупке голкипера пермяков Александра Селихова.

    – Вы ожидаете, что по Селихову будут сделаны конкретные предложения?

    – На сегодняшний день конкретных предложений нет, но есть определенный интерес. Если такие предложения поступят, мы будем их рассматривать. Если же возвращаться к вратарской бригаде, то мы бы хотели иметь в нашей команде двух более молодых голкиперов и одного более опытного. На сегодняшний день у нас продлен контракт с Дмитрием Хомичем, но это не говорит о том, что не будет предложен контракт Роману Герусу.

    – По вашему мнению, чем обусловлен столь впечатляющий прогресс Селихова?

    – Стали доверять. Саша получил свой шанс, вцепился за него зубами и сделал все, чтобы не отдать место в воротах никому. Надо сказать, что огромную роль в его становлении играет наш тренер вратарей Владимир Сычев, который боролся за то, чтобы Селихов перешел к нам из «Орла», а когда его снова туда отдавали, настоял на том, чтобы Саша вернулся. В прогрессе Селихова заслуга Сычева огромная, определяющая!

    Источник: Р-Спорт

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    25.05.2016 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 21:31

      Деньги -деньги.

      0
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 25 мая 2016, 21:16

      А зачем?

      2
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