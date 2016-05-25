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    Рахимов: «Тереку» необходимо приобрести как минимум семь-восемь качественных игроков»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал понять, что грозненской команде в летнее трансферное окно необходимо большое пополнение.

    «Руководство клуба понимает, что нужно купить много футболистов, что больше двух лет у команды нет приобретений. Нынешняя команда выдала свой максимум, и нужна свежесть, чтобы сделать шаг вперед. Было сказано, что клуб будет искать игроков и делать эти приобретения.

    Нужно делать минимум семь – восемь приобретений. Кроме того, футболисты должны быть качественные, чтобы команде выйти на свой уровень как можно быстрее. Мы должны понимать, что нам придется заново строить игру, вписывать в систему большое количество игроков, а это сделать непросто», – сказал Рахимов.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2016 12:25
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