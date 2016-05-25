Мини-футбол. «Динамо» и «Газпром» сыграют в финале Суперлиги

Подмосковное «Динамо» без труда оформило выход в финал Суперлиги, обыграв в третьем матче полуфинальной серии новосибирский «Сибиряк».

Соперником бело-голубых в борьбе за трофей станет югорский клуб «Газпром-ЮГРА» – действующий чемпион России. Подопечные бразильского специалиста Кака немного повозились с «Тюменью», завершив выход в финал за четыре встречи.

Чемпионат России. Суперлига. ½ финала. Третий матч

Сибиряк (Новосибирск) – Динамо (Московская область) – 1:7 (0:2)

Голы: 0:1 – Нандо, 6. 0:2 – Ромуло, 15. 1:2 – Лео Сантана, 36. 1:3 – Бурков, 37. 1:4 – Фернандиньо, 38. 1:5 – Нандо, 44. 1:6 – Фукин, 46. 1:7 – Сучилин, 47.

Счет в серии – 0:3

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Антошкин, 6. 2:0 – Антошкин, 15. 2:1 – Лысков, 19. 2:2 – Эдер Лима, 28. 2:3 – Шаяхметов, 46. 2:4 – Давыдов, 50.

Счет в серии – 1:2

Четвертый матч

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Робиньо, 3. 0:2 – Лысков, 6. 0:3 – Чишкала, 35. 0:4 – Давыдов, 45. 0:5 – Шаяхметов, 49. 1:5 – Антошкин, 49.

Счет в серии – 1:3