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    Кокорин: «Нам по силам выйти из группы»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о том, чего ожидает от чемпионата Европы.

    «Считаю, нам по силам выйти из группы. Здесь можно вспомнить пример 2008 года, когда удалось это сделать. Хотим повторить тот успех. К тому же нам по большому счету все равно, с какого места попасть в плей-офф. Главное — попасть в 1/8 финала и рассчитывать, что там попадется не самый сильный соперник.

    На Евро-2008 оппоненты были совсем другие, но и сейчас нельзя назвать наших конкурентов слабыми. Нужно вспомнить, как Россия ощущала себя на том чемпионате, — это нас очень серьезно настроит. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Разберем каждого из них досконально при подготовке к конкретному матчу и надеемся, что все у нас получится.

    Всем известно, что Англия предпочитает атакующий футбол, поэтому с ней, возможно, даже проще создавать моменты, чем со Словакией, которая закрывается, — ей непросто забить. Мы хорошо помним это по нашей последней товарищеской встрече», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2016 09:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 26 мая 2016, 08:47

      Если бы заместо этих юродивых ФК "Ростов" поехал,то смотреть было бы намного интереснее!!!Но увы:)))

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:24

      Вечно подающий надежды заговорил)) смех, ты вечная надежда РФПЛ, когда играть то начнёшь нормально?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2016, 14:46

      По силам вам с Дзюбай только чесать языки. А Алинка с тобой поехала?

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      Рейтинг: +59

      Galdini 25 мая 2016, 13:47

      С таким регламентом цель должна быть минимум 1/4, любой другой результат - это провал

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 13:07

      Помню про Бразилию говорили тоже самое! Все по силам! Но.... увидели то, что увидели! С этими игроками сборной (один из ФНЛ-Денисов, 2 запасных-Кокорин и Широков, "непотопляемая и любимая Слуцким оборона-Игнашевич,Акинфеев и Березуцкие) можно выйти из группы при условии, что другие команды будут просто "отбывать номер" на поле! Но это из области фантастики!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 12:59

      Ну в принципе если ты будешь скамейку протирать -то может что то и выйдет.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 мая 2016, 12:55

      Кто бы кукарекал...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 мая 2016, 12:50

      если только тебя в состав не поставят... хотя и без тебя есть в поленнице еще один буратино (

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Аид666 25 мая 2016, 13:08

      Не один, а много!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2016, 12:28

      Конечно по силам

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 мая 2016, 12:12

      Вы обязаны выходить!!!

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