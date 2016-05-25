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    Петржела: «Желаю Луческу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела пожелал успехов новому наставнику петербургской команды Мирче Луческу.

    «Вы знаете, перед «Зенитом» меня тоже приглашали в «Шахтер», но в итоге Луческу взяли в Донецк, а меня в Санкт-Петербург!

    «Зенит» сделал хороший выбор. Я следил за его работой в «Шахтере», мне нравился футбол, который показывала украинская команда. Луческу – спокойный, рассудительный тренер. За его плечами колоссальный опыт, он знаком со спецификой работы в Восточной Европе. Луческу тренер-победитель, способный поставить «Зениту» яркую, атакующую игру. Желаю ему выиграть Лигу чемпионов!

    Болельщики не любят медленный футбол, в который в этом году играл «Зенит». Необходима скорость, скорость и еще раз скорость. А для этого нужны быстрые молодые ребята! Вообще в «Зените» зря думают, что результат сделают дорогие игроки. Это не так! В Чехии есть богатый клуб «Яблонец», имеющий неограниченные финансовые возможности, однако этот сезон команда закончила на восьмом месте. Так и в «Зените»: можно приобрести сильных игроков со всего мира, но из-за отсутствия скорости и преемственности команда не добиться стабильных результатов на внутренней и европейской арене.

    Я очень жду, что в составе «Зенита» вновь заиграют молодые питерские мальчики. В Петербурге отличные школы, «Смена» и «Зенит», но проблема в том, что ее выпускники не могут попасть в родную команду. Надеюсь, Луческу будет более внимателен к молодежи», — выступил с заявлением Петржела.

    Источник: Бобсоккер

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    25.05.2016 09:47
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 25 мая 2016, 16:36

      "В Чехии есть богатый клуб «Яблонец», имеющий неограниченные финансовые возможности, однако этот сезон команда закончила на восьмом месте"
      ==========
      В России один богатый клуб вообще вылетел в пердив! :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 25 мая 2016, 14:16

      Поддерживаю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 25 мая 2016, 10:33

      Больше Зинид не пустят к ЛЧ на пушечный выстрел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > Тяп-Ляп. 25 мая 2016, 14:16

      Кто не пустит?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > alp 25 мая 2016, 14:42

      Кто и в этом году.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2016, 10:29

      Петржела в очередной раз рассмешил

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 мая 2016, 10:17

      Одного желания мало, но надежда умирает последней.

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 25 мая 2016, 09:53

      Будем ждать и надеяться)

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