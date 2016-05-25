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    Страндберг извинился за инцидент с одноклубником

    Нападающий клуба АИК Карлос Страндберг извинился за свой поступок в матче 10-го тура чемпионата страны с «Фалькенбергом». Напомним, что футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, вступил в конфликт с одноклубником Даниэлем Сундгреном.

    «Моему поступку нет оправдания. Я должен был успокоиться, но я полез в драку. Все было отлично с моего прихода в АИК, а то, что произошло, худшее за все это время. Я хочу принести извинения клубу и партнерам, а также обещаю, что подобного больше не повторится», — заявил форвард в интервью местным СМИ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2016 07:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 08:54

      Ещё один, подающий надежды! Хотя парень то здоровый)) мог там весь АИК разогнать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 25 мая 2016, 08:41

      очень важная новость

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 мая 2016, 08:07

      Надеемся. Строгий вам выговор, курсант!

      -1
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