Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Комбаров: «Ни разу не слышал мата от Аленичева»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих впечатлениях от работы с наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым. Также футболист выразил свое мнение касательно возможного назначения Курбана Бердыева главным тренером московского клуба.

    «Никогда не слышал от него и слова мата. Он всегда крайне вежлив и аккуратно выбирает слова. Однажды даже хотел ввести штраф за мат на тренировках. Говорил: «Мы – люди интеллигентные, потому не хотели бы, чтобы нецензурная брань была на поле». Но, сами понимаете, во время игры разное проскакивает…

    Работать с ним мне было комфортно и приятно. Мы понимали, чего от нас требуют. А что до решения совета директоров — я не знаю, как все сложится, не буду лезть в дела руководства.

    Нестабильность «Спартака»? Видите, как у нас тренеры быстро меняются. Этот сезон был ознакомительным для Аленичева с командой, структурой, давлением, болельщиками, прессой. В следующем сезоне должны более стабильно выступать. Надеюсь, эта проблема уйдет.

    Разговоры о Бердыеве в «Спартаке»? Будем обсуждать, когда что-то будет известно. Что касается второго места «Ростова», то я удивлен этим результатом, зная, какие там внутренние проблемы, что там не платили зарплату. Очевидно, что во втором месте «Ростова» большая заслуга тренера», — отметил Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 06:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 мая 2016, 13:33

      А Комбаров как разговорился одни его везде вызказывания прям Артёмка стал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 мая 2016, 13:32

      Вот где не хватает Карпина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2016, 09:02

      У него же уши всегда наушниками отключены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 08:05

      Тактично ответил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11