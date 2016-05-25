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    Луческу: «Уверен, что вернусь в «Шахтер», чтобы сыграть на «Донбасс Арене»

    Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу попрощался с «Шахтером», который он ранее возглавлял, в день 80-летия донецкого клуба.

    «Я начинал с Кубка – и закончил Кубком. Я мечтаю вернуться на один матч в качестве тренера «Шахтера» на «Донбасс Арене». Потому что мы растили ее вместе – каждый день. Я уверен, что я вернусь», – сказал Луческу.

    Президент клуба Ринат Ахметов подарил Луческу футболку «Шахтера» с номером 573 – именно столько матчей провел румынский специалист у руля украинской команды. На встрече также присутствовала жена Луческу Нелли.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    25.05.2016 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 09:01

      Тихо, тихо)) разбежался)) Газовики просто так ещё никого не отпускали)) Вон ВБ сколько ныл а всё равно контракт до конца отработал)))

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 мая 2016, 05:30

      Ты что Мирча, ты уже предатель там

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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 мая 2016, 02:24

      Через сезон, срублю в России денежку и вернусь...

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      Рейтинг: +8

      Babonk > арейская 25 мая 2016, 08:05

      У него уже достаточно парень.Не переживай.

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