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    Раньери: «В Англию придут Гвардиола, Конте и Жозе. Нам будет важно сохранить место в АПЛ»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от следующего сезона в АПЛ.

    «Сезон будет фантастическим, ведь сюда придут Гвардиола, Конте и Жозе. Это будет очень тяжелый сезон. Мы можем бороться, но мы – аутсайдеры.

    Однажды произошла сказка, и мы победили. Конечно, мы хотим защитить свой титул, но очень важно будет сохранить место в лиге.

    Наша игра не изменится. Мы начнем сезон в звании чемпионов, но я хочу и дальше видеть от своих игроков правильное отношение к делу – тогда я могу принять любой результат», – сказал Раньери.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.05.2016 00:45
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