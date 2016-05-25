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    Маттеус: «Зачем Гетце переходить в «Ливерпуль», который даже в Лиге чемпионов не играет?»

    Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о возможном переходе Марио Гетце в «Ливерпуль».

    «Я не знаю, на самом ли деле предложение от «Ливерпуля» было, но в любом случае зачем Гетце переходить в команду, которая даже в Лиге чемпионов не играет?

    Переход в «Ливерпуль» был бы легким решением, но легкое решение не всегда верно. Своими последними комментариями Марио показал, что готов бороться за место в составе. Вся эта ситуация сделает его только сильнее.

    Он выбирает не легкий путь, а вызов, и хочет показать «Баварии», на что способен», – сказал Маттеус.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2016 00:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 мая 2016, 15:54

      думаю Гётце под руководством Анчелотти будет стабилен. и правда, зачем ему в Ливерпуль?! ему теперь за Клоппом по первому зову бегать чтоль?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 мая 2016, 09:06

      Ну там батик Клопп

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 25 мая 2016, 07:00

      А он и в Баварии на лавке в лигу чемпионов играет!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Леха 898 25 мая 2016, 09:31

      это было при Пепе, который вместо Марио выпускал своего любимчика Алькантару...при Анчи все может измениться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 мая 2016, 05:29

      Как раз что бы заиграть там. Да и чемпионат Англии интересный

      1
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