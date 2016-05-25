Маттеус: «Зачем Гетце переходить в «Ливерпуль», который даже в Лиге чемпионов не играет?»

думаю Гётце под руководством Анчелотти будет стабилен. и правда, зачем ему в Ливерпуль?! ему теперь за Клоппом по первому зову бегать чтоль?
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о возможном переходе Марио Гетце в «Ливерпуль».
«Я не знаю, на самом ли деле предложение от «Ливерпуля» было, но в любом случае зачем Гетце переходить в команду, которая даже в Лиге чемпионов не играет?
Переход в «Ливерпуль» был бы легким решением, но легкое решение не всегда верно. Своими последними комментариями Марио показал, что готов бороться за место в составе. Вся эта ситуация сделает его только сильнее.
Он выбирает не легкий путь, а вызов, и хочет показать «Баварии», на что способен», – сказал Маттеус.