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    Месси: «Было очень тяжело начинать все с нуля в стране, где у меня ничего не было»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем желании однажды вернуться в Аргентину, откуда он уехал в возрасте 13 лет ради перехода в каталонский клуб.

    «Когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Аргентину, потому что я покинул свою страну в очень юном возрасте. Я не успел насладиться своим городом Росарио и близкими людьми.

    Первое время в Испании было тяжелым. С одной стороны было приятно попасть в «Барселону» и играть за нее, а с другой, было сложно, потому что я все оставил позади.

    Я покинул друзей, часть семьи, свое детство. Было очень тяжело начинать все с нуля в стране, где у меня ничего не было», – сказал Месси.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2016 00:00
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 25 мая 2016, 10:51

      На самом деле сложно взяться за серьезное дело будучи 13 летним пацаном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 мая 2016, 05:30

      На пенсии налюбуешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 25 мая 2016, 01:11

      Месси-Легенда!

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