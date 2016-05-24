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    Соперником «Зенита» по тестовому матчу на новом стадионе может стать «Зенит-2»

    Тестовый матч на своем новом стадионе «Зенит» может провести против «Зенита-2». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

    «Первый тестовый матч, возможно, будет между основной и дублирующей командами «Зенита». Решать будет клуб. Мы планируем провести матч до конца сентября.

    Основные общестроительные работы находятся в активной стадии завершения, на День города, наверное, экскурсии не будет, потому что и так много праздничных мероприятий. До конца мая, максимум – в первых числах июня, губернатор поедет на стадион проверять, как будут выполнены работы», – сказал Албин.

    Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове было начато в 2007 году и пока не завершено.

    Источник: Россия2018

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    24.05.2016 23:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 мая 2016, 14:20

      А крышу раздвижную сделали ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 25 мая 2016, 08:54

      Интерестно сколько будут стоить билеты на домашнии матчи Зенита?

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 > razory 25 мая 2016, 09:32

      Не дорого....

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