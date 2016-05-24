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    Андронов: «Футбол «Зенита» при Луческу будет построен на симуляциях и провокациях»

    Комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением о методах работы нового главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который ранее возглавлял «Шахтер».

    –Футбол питерской команды будет во многом построен на провокациях и симуляциях. Этот козырь он успешно использовал в Донецке. Все 12 лет. Последние два года – чуть менее успешно, но на то были объективные причины. «Шахтер» играл не в Донецке, а не пойми где. Так тяжело выиграть чемпионат Украины.

    – Это будут провокации со стороны игроков?

    – Игроков, всего штаба Луческу. Если вы посмотрите матчи «Шахтера», то увидите, что, когда возникает спорный момент, почти всегда люди со скамейки запасных «Шахтера» поднимаются на ноги и бегут к судье.

    Но при этом Луческу – очень хороший тренер. Он умеет выстраивать игру. И, пожалуй, это единственный тренер в Восточной Европе, который очень хорошо умеет обращаться с бразильскими легионерами. Его просто жизнь заставила. У «Шахтера» порой было до 12 бразильцев.

    За исключением Бернарда, они все приезжали в Донецк, не будучи звездами в Бразилии. Звездами они становились именно в «Шахтере», после чего уходили в другие клубы, – сказал Андронов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.05.2016 21:07
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 мая 2016, 03:50

      Андронов - это вообще никто, вся его комментаторская карьера построена на провокациях и симуляции комментирования

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 24 мая 2016, 23:00

      А у тренера Андронова вот точно бы никто не симулировал и давно бы на полочке по 18 кубков вылилось)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 24 мая 2016, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так у Зенита это и до Лучески присутствовало,вспомните провокации против Ростова с мельдониями и прочие гадости.Зинид-Самая поганая команда в России.

      -4
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      Рейтинг: +15

      BlaynDESS > Тяп-Ляп. 24 мая 2016, 22:44

      ахахаха,серьезно? Почему сразу Зенит

      0
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > BlaynDESS 24 мая 2016, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так их жышь вышвырнул Ростов из ЛЧ.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Тяп-Ляп. 25 мая 2016, 08:57

      А Зенит тут каким краем то?)С Шарапавой и другими,тоже Зенит поднял этот вопрос?)

      -1
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 24 мая 2016, 21:41

      Не тот ли это Андронов, которого выгнали отовсюду и неизвестно куда?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dosya.a1 24 мая 2016, 21:38

      Главное победы и титулы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 мая 2016, 21:30

      Андронов очередной московский балабол.

      5
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