Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер вратарей «Ростова»: «Поработать в «Спартаке» было бы интересно»

    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что ему было бы интересно поработать в «Спартаке». Ранее появлялась информация о том, что наставник ростовчан Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера москвичей в случае ухода Дмитрия Аленичева.

    – Вы хотите в «Спартак"?

    – Хороший вопрос... Если я скажу, что не хочу поработать в хорошем клубе, то это будет неправда. «Рубин», «Ростов» создавались нами, традиции создавали мы. Наверное, поработать в «Спартаке» было бы интересно.

    Мне тяжело будет расстаться с Сосланом. Мы прошли вместе большой путь. Я вообще тяжело с вратарями расстаюсь, – сказал Кафанов.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2016 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 мая 2016, 02:32

      Кафанов для себя, и за Бердыева, уже всё решил, вот уже и с Джанаевым прощается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > арейская 25 мая 2016, 15:35

      Я смотрел интервью,он это говорил по другому поводу. Хотите посмотреть вверху источник-ютюб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 мая 2016, 22:59

      Он нормально сказал. Будет финансирование-останемся.Губернатор сказал-денег даст. Если не даст-кто чудак?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 22:58

      НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 мая 2016, 22:38

      Сидите в Ростове, у нас есть тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 24 мая 2016, 21:01

      Эххх, ещё один дров подкинул!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11