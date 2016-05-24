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    Родионов опроверг информацию о возможном уходе Промеса из «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов опроверг информацию о том, что полузащитник Квинси Промес покинет клуб в том случае, если главный тренер Дмитрий Аленичев будет уволен. Об этом ранее сообщил Евгений Кафельников.

    «Во-первых, у Квинси Промеса действующий контракт со «Спартаком», рассчитанный еще на два года. А во-вторых, в этом контракте, естественно, нет пункта, согласно которому игрок может выступать или не выступать за команду в зависимости от того, какой тренер стоит у ее руля. Это абсурд», – сказал Родионов.

    Источник: Бобсоккер

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    24.05.2016 20:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -7

      Emilk 24 мая 2016, 23:35

      Спартак вперед

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 24 мая 2016, 22:07

      бред

      0
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