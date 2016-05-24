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    Алвес: «Мы все еще победители Лиги чемпионов»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес заявил, что возможная победа «Реала» в Лиге чемпионов не испортит каталонцам впечатления от сезона.

    «Думаю, фанаты могут расстроится, но не игроки. Мы выше этого. Кроме того, трофей, за который сражаются «Реал» и «Атлетико», все еще принадлежит нам. Мы – чемпионы. Все относятся к этому так, словно «Реал» уже победил в финале, но их соперник заслуживает уважения. Я бы не поменял победу в чемпионате и Кубке Испании на Лигу чемпионов.

    Мне бы хотелось, чтобы победил «Атлетико». Это не потому, что я против «Реала», хотя, очевидно, мне не нравится, когда они выигрывают. Но я хочу, чтобы «Атлетико» был вознагражден за свой прогресс. «Реал» уже много раз выигрывал этот турнир», – сказал Алвес.

    Источник: Football Espana

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    24.05.2016 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 25 мая 2016, 00:34

      Голов бы в этом матче побольше, а то ведь тотал меньше сыграет :0)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ZyryanovAV 27 мая 2016, 13:16

      в матчах атлетико о каких голах речь? тяжело забивать команде, где играют 10 защитников и вратарь

      0
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      Рейтинг: +70

      arni3 24 мая 2016, 23:15

      Красава!)

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