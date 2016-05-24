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    Луческу официально стал главным тренером «Зенита»

    Петербургский «Зенит» подтвердил назначение на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирча Луческу.

    «Зенит» приветствует Мирчу Луческу в Санкт-Петербурге. Новых побед вместе с сине-бело-голубыми! Bun venit, Mister!», – говорится на официальном сайте клуба.

    Отметим, что с 2004-го по 2016-й Луческу тренировал донецкий «Шахтер», который под его руководством 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз становился обладателем национального кубка, 7 — Суперкубка и 1 — Кубка УЕФА.

    В общей сложности румынский специалист завоевал 32 трофея, в том числе — чемпионские кубки в трех странах (Румынии, Турции и Украине) и два европейских титула — Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.05.2016 17:01
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +402

      Tri 24 мая 2016, 23:22

      Надеюсь не облажается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 24 мая 2016, 22:46

      Луческу отличный тренер, но явно не тренер для Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 24 мая 2016, 21:57

      табор уходит ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      valeh172 24 мая 2016, 20:39

      А какже Пелегрини

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 24 мая 2016, 20:18

      Интересно что выйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      rjj 24 мая 2016, 19:28

      Не о чем скорее всего

      -1
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      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > rjj 24 мая 2016, 20:07

      Ну смотри, тут было две задачи, пригласить тренера с именем, которого будут уважать игроки + тренера который столкнулся с лимитом на легионреров, тк постоянные, хоть и понятные претензии со стороны спаллети и АВБ, надоели. А мирчу с ними уже столкнулся

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +36

      FC LD 24 мая 2016, 19:12

      Да к тому же он - румын!)) Отстой какой то.

      1
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      Рейтинг: +72

      Elio 24 мая 2016, 18:57

      Ну тут не понятно если найдет общий язык то результаты буду хорошие а так просрет то что было

      0
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      ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk > Elio 24 мая 2016, 22:52

      А что было? У Зенита уже давно состав игроков покруче чем у, например Атлетико или Севильи, Бенфики и др. Только вот они проходят или обгоняют Зенит в Европе. Нашим хоть Ферги дай...

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 24 мая 2016, 18:28

      нда... трофеев полно. только кроме шахтера особо и играть там не кому))

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 24 мая 2016, 18:20

      ха-ха

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