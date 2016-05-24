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    Буффон: «Франция обладает лучшими шансами на победу на Евро-2016»

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что национальная команда Франции является главным претендентом на победу в чемпионате Европы.

    «У Франции самые высокие шансы на победу на чемпионате Европы. Играя дома, она будет мотивирована гораздо сильнее, чем многие другие участники. Кроме того, у этой команды отличный состав. Добавил бы в список фаворитов Германию – у нее очень сильная команда, которая всегда претендует на победу в международных турнирах. Третьим фаворитом назвал бы Испанию. Также, на мой взгляд, теневыми фаворитами можно назвать Бельгию и Италию», – сказал Буффон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2016 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 24 мая 2016, 19:38

      англия нагнет всех

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > artem 81 25 мая 2016, 10:04

      вполне возможно...франция-англия германия...это тройка основных претендентов на победу, а время испании уже прошло

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 мая 2016, 15:18

      Финал Германия-Франция(или же Италия)

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 24 мая 2016, 15:04

      У англичан ещё сильная сборная собралась. С Францией и Германией полностью согласен, но на 3-ем месте у меня Англия)

      2
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