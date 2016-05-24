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    Мутко: «Разберемся с теми, кто пустил ложную информацию по Широкову»

    Президент РФС Виталий Мутко пообещал разобраться с изданием, которое опубликовало информацию о том, что тренерский штаб сборной России не хотел вызывать на Евро-2016 полузащитника Романа Широкова.

    «Не читайте газеты до обеда. Это уникальная ситуация в российских СМИ. Выбрасываете инсайдерскую информацию ради какого-то рейтинга. Было же сказано, что состав сборной объявят после 30-го тура РФПЛ. Я эту тему изучил и знаю, кто это распространил. Мы, конечно, поговорим с этими товарищами. Но в целом это не всегда соответствует действительности. Надо всегда ориентироваться на официальную информацию, а мы смакуем вбросы. Это не совсем верно», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2016 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 13:09

      Кто обидел другана Широкова?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 мая 2016, 02:37

      Мудко ведомства не перепутал?Вроде у НКВД другой начальник...

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 25 мая 2016, 00:00

      Столько ложной информации публикуют спортивные издания, но для Мутко почему-то важнее всего утка про Широкова. Может хватит уже муссировать тему этого в прошлом важного игрока, а теперь почетного сидельца на лавке?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2016, 12:54

      Наказать их как следует, чтобы было не повадно другим.

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