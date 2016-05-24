Врач сборной России: «Будем надеяться, что свой лимит травм мы исчерпали»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты, вызванные в национальную команду для подготовки к чемпионату Европы. По словам специалиста, значимых проблем у игроков не обнаружено.

«По состоянию на 24 мая никаких значимых проблем у всех вызванных футболистов нет. Будем надеяться, что свой лимит травм мы исчерпали, хотя загадывать, конечно, нельзя. Консультировался ли со мной главный тренер сборной России Леонид Слуцкий при выборе состава? Выбор состава — это исключительно прерогатива главного тренера. Естественно, Леонид Викторович интересуется состоянием здоровья игроков, но не более», — сказал врач.