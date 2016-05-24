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    Возле нового стадиона ЦСКА будут размещены открытые теннисные корты

    Около нового стадиона ЦСКА будут размещены несколько открытых теннисных кортов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Кроме того, чиновник отметил, что вблизи арены планируется разбить небольшой парк.

    «Теннисные корты планируется построить за счeт средств инвестора. Также возле стадиона появится пешеходная зона, которая будет связана со станцией метро, платформой Московской кольцевой железной дороги и будущим парком на Ходынском поле. Строительство арены завершится летом этого года. Стадион станет тренировочной площадкой для команд во время чемпионата мира по футболу в 2018 году», — приводит слова Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.

    Напомним, что стадион ЦСКА будет открыт ближайшим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2016 09:35
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