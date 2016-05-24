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    РФПЛ. «Кубань» обыграла «Томь»

    В первом переходном матче «Кубань» оказалась сильнее «Томи» благодаря голу Игоря Армаша с пенальти.

    Ответная встреча состоится 27 мая.

    Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи

    Кубань (Краснодар) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Армаш (с пенальти), 19.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Зотов, Армаш, Шандао, Манолев, Сантана, Лобкарев (Букур, 90), Аподи, Якуба, Майрович (Георгиевский, 80).

    Томь: Солосин, Бордачев, Йиранек, Бендзь, Темников, Пугин, Башкиров, Чуперка, Кузнецов, Шарипов, Саная.

    Предупреждения: Пугин, 19; Майрович, 29; Манолев, 41; Йиранек, 48; Солосин, 79; Шарипов, 88; Букур, 90+1.

    Волгарь (Астрахань) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Боли, 90+2.

    Волгарь: Бучнев, Зуйков, Байрыев, Иванов, Терехов, Сутормин (Болонин, 60), Кренделев, Лукьяновс, Яковлев, Алейник (Петрович, 64), Асильдаров (Болов, 78).

    Анжи: Юрченко, Жиров, Гасанов (Абдулавов, 74), Лазич, Тигиев, Менса, Маевский, Эбесилио, Мутари (Бериша, 80), Мусалов, Боли.

    Предупреждения: Лазич, 71; Мутари, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2016 21:34
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 мая 2016, 07:50

      Больно смотреть на договорняк любимого клуба! Когда президент в открытую в интервью говорит что денег на ПЛ нет, переходной матч становится формальностью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 мая 2016, 06:37

      Кубань только и забивает - с пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 25 мая 2016, 06:36

      Анжи останётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 25 мая 2016, 03:31

      Томь своё возьмёт дома

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 мая 2016, 02:25

      еще второй матч будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 25 мая 2016, 02:07

      Отличные договорнячки сгоняли...Анжи и Кубань остаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 24 мая 2016, 23:57

      Как бы там не было, молодцы "Кубань"!!!!!!!!!!!!!!!Надеюсь
      , что будет играть РПЛ!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      westerose 24 мая 2016, 22:39

      Про Анжи удивлен!

      1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 24 мая 2016, 22:12

      Смотрел игру. Стыдно. Видно забашляны парни в зеленом и парни в черном а кубань не хочет играть. гнал бы всех в шею кто был сегодня на поле и набрали бы пацанов из сдюшор-5 или сдюшора кубани и пусть смотрели бы фнл но не издевательство над болельщиками как сегодня

      2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Серёга Краснодарский 24 мая 2016, 22:15

      лолшто? а в Кубани не пацаны сейчас играют из СДЮШОР-5? че толку от них, они не готовы еще к силовой борьбе. При всей их скорости и техничности.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > Kuban23 25 мая 2016, 10:12

      Я писал про игру с Томью а не про последнюю игру дубля кубани

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 24 мая 2016, 22:08

      ну если учитывать сам результат как факт. То Дубль Кубани из 10 защитников и 1 напада 19 летнего, обыграл стартовый состав Томи, хоть и минимально, но обыграл. Может всё таки Томи не надо выходить в премьер лигу, чтобы в следующем сезоне не вылететь и еще без бабла остаться.... Лучше еще сезон и стартануть с первого или второго места.

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