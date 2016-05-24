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    Джака станет одним из самых дорогостоящих игроков «Арсенала»

    Переход хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Гранита Джаки в лондонский «Арсенал» может стать третьим по объему вложения в истории лондонского клуба.

    По информации источника, «канониры» заплатят за швейцарца около 38,5 миллиона евро. На данный момент лидером рейтинга самых дорогих приобретений остается хавбек Месут Озил (52 миллиона евро), а на втором месте идет Алексис Санчес (44,8 миллиона евро).

    В минувшем сезоне Джака сыграл в Бундеслиге 28 матчей, в которых отметился тремя мячами.

    Источник: Skysports

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    24.05.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 мая 2016, 10:38

      Мутные трансферы...в итоге куча травм и Венгер снова второй или четвертый

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 09:04

      Ну может хоть в этот раз угадали с трансфером

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