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    Бабаев: «Считаю, что Головин заслуженно попал в сборную»

    По мнению генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, хавбек армейцев Александр Головин заслужил вызов в сборную.

    «Александра разглядел один из работников нашей селекционной службы, всем хорошо известный футболист. Думаю, что пока преждевременно говорить о Саше как о сформировавшемся футболисте. Крайне важно не останавливаться на достигнутом, но думаю, с учeтом характера Головина, звездная болезнь ему не грозит.

    Считаю, что он заслуженно попал в сборную, а не потому что ее тренирует Слуцкий. Но, как я уже сказал, все это пока лишь авансы, и пока преждевременно говорить о нем как о готовом игроке. Нельзя уверенно говорить, что он будет и дальше стабильно играть в основе ЦСКА и сборной России», – сказал Бабаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.05.2016 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Заря 24 мая 2016, 11:12

      Воспититанник училища олимпийского резерва и клуба с моей аватарки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 мая 2016, 10:10

      люди со скамейки

      -2
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