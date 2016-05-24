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    Криворучко о «Кубани»: «Соперника мы себе не выбирали»

    Голкипер «Томи» Александр Криворучко пообщался с журналистами на тему стыковых матчей с «Кубанью». Напомним, что первая игра пройдет 24 мая в Краснодаре, а ответная 27 мая в Томске.

    «Что могу сказать о «Кубани»? Вы знаете, соперника мы себе не выбирали. С кем судьба нас свела, с теми будем играть и биться от ножа. А «Кубань» хорошая, обученная команда с целым рядом опытных игроков. Настрой будет запредельным! Ведь на кону стоит право в следующем сезоне представлять город Томск в РФПЛ.

    Я считаю, что это своего рода два кубковых противостояния, в которых равные шансы имеют два коллектива. За свою команду могу сказать, что мы отдадим все силы и даже больше, чтобы добиться права играть в РФПЛ. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших болельщиков прийти и поддержать нас в этот важный момент и вместе мы победим», — сказал голкипер.

    Источник: Onedivision

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    24.05.2016 06:48
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