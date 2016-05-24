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    Месси из-за недомогания пропустил празднование на «Камп Ноу»

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси пропустил сегодняшнее празднование чемпионства и завоевания Кубка, которое состоялось на «Камп Ноу». Аргентинец приехал на стадион вместе со всеми, но почувствовал недомогание и отправился домой.

    Кроме того, на праздновании отсутствовали Рафаэль Алькантара, который уехал в расположение сборной, и Луис Суарес, который начал восстановление после травмы. Кроме того, на «Камп Ноу» не было Арды Турана и Томаса Вермалена.

    Сообщается, что во время празднования на стадионе присутствовали 50 тысяч фанатов «Барселоны».

    Источник: AS

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    24.05.2016 00:58
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