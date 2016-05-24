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    Смолов: «Мутко сказал: «Федя – наше все»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 20 мячами на счету, рассказал о том, как его поздравляли с этим достижением.

    «У нас в последнем туре два события совпало. Андрей Дикань завершал карьеру, его провожали всем стадионом после матча. И про меня диктор по стадиону объявил – что я стал лучшим бомбардиром. Там же параллельно играл «Спартак», а Квинси Промес обещал в последнем туре меня обогнать. Но я даже решил не играть – был уверен в себе.

    Самое необычное поздравление? Не совсем поздравление – слова самые необычные были сказаны Виталием Леонтьевичем Мутко. Он сказал: «Федя – наше все», – заявил Смолов в эфире Первого канала.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2016 00:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 мая 2016, 17:41

      Заслужил Федя молодец в месте с Мамаевым, выложитесь на Евро 2018года!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2016, 11:54

      Мутко: "Федя-наше все", больше у нас нет ничего.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 24 мая 2016, 09:01

      Хорошо что он вместе с Дзюбой заиграл- конкуренция не даст "почивать на лаврах". Прям Месси с Роналду российского разлива.)) Хочется надеяться!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 24 мая 2016, 08:35

      Ты главное опять звезду не слови, а то упасть в болото можно быстро. А вот выбираться сложней. Хотя тебе ли не знать.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 07:32

      Опасное высказывание ВСЕ -это ведь и гав......о

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2016, 06:02

      Рискует Мутко, Наше все, это совсем другой человек.

      2
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 24 мая 2016, 03:56

      Бей первым , Федя!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 мая 2016, 01:24

      Порадовал своей игрой в этом сезоне, ждём таких-же подвигов на Евро!

      2
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 24 мая 2016, 00:44

      Заслужил,трудяга!Федя,выложись на Евро!

      3
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