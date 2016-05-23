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    Самедов: «Локомотив» должен быть в тройке, но у нас необъективное судейство»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов подвел итоги выступления железнодорожников в этом сезоне.

    «Команда выступила неудачно. Сезон складывался неплохо, но то, что произошло в концовке... Конечно, мы не можем быть довольны – это неудачное выступление. Мы виноваты, что в концовке так выступили, но некоторые вещи, которые всплыли на финише сезона... Мне и моим одноклубникам они не понравились. Они были необъективными. Я имею в виду судейство.

    Тем не менее, в нынешнем сезоне было больше плюсов, чем минусов. Повторюсь, что складывался он неплохо. Мы ровно шли по сезону, хорошо отыграли групповой этап Лиги Европы. Да, с «Фенербахче» где-то не повезло... Все время были в тройке в чемпионате, все время были в медалях, но... получилось так, как получилось. Будем делать выводы. «Локомотив» должен бороться за место в тройке, но у нас в чемпионате не хватает спортивного принципа», – считает Самедов.

    Источник: Спорт FM

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    23.05.2016 23:55
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 мая 2016, 17:14

      Если бы да кабы на Луне росли грибы!

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 24 мая 2016, 14:03

      Саша, просрали и просрали, перекладывать вину не стоит.

      1
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      Рейтинг: +24

      vhook 24 мая 2016, 10:13

      со спамом и зенитом судьи конечно реально поднагадили. Но главную причину в себе искать надо, с такой игрой в 3-ке вы не заслуживаете быть... Хотя к Сашке претензий вообще нет, как наверное к Гиле и Витальке Денисову. А остальным надо крепко о своей игре задуматься...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 09:34

      Самедов нытик играть надо а не сопли распускать а судейство как судейство даже в ЛЧ Барса вылетела из за судейства но они не плачут как вы паровозники

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Garrincha58 24 мая 2016, 12:35

      Да откуда ты можешь знать плачут они или нет,Каталонской прессы у нас нет

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Garrincha58 24 мая 2016, 14:49

      езли бы спам так судили то воплей было бы на пол-года

      3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Garrincha58 24 мая 2016, 20:55

      Самедов не нытик и один из лучших игроков в Локо. За судейство он сказал правильно, я думаю нет ни одной команды в РФПЛ, которая из-за судей бы не лишилась очков. Но тебе же дай только свои пять копеек вставить, да?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 мая 2016, 09:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О каком спортивном принципе идет речь? Если вы своим баблом скупаете ведущих игроков клубов второй восьмерки? Своих растить западло? С Зенита пример берете? Результат на лицо!

      -5
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      Рейтинг: +187

      Juic > Serjoga 24 мая 2016, 13:42

      Молодёжка Локо выиграла турнир - вот тебе ответ про "своих растить".

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Serjoga 24 мая 2016, 14:50

      очень интересно - кого и когда скупили в Локо??? А если не в теме , то молчи в тряпочку.

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 мая 2016, 08:44

      Да судейство по сравнению с некоторыми другими командами еще вменяемое. У нас политика хапужничества. Урвать кусок побольше. Может, в следующем сезоне молодежкой ближе к 1-2-3 месту подойдем

      3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 24 мая 2016, 08:38

      У вас не объективный президент, который продал единственного напа, когда команда борется за чемпионство. Вон Гинер, ещё тот продавец, а Мусу не отдал. Теперь смотрим на результат))

      9
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Пчела 672 24 мая 2016, 14:52

      согласен полностью. только речь скорее не об объективности а о компетентности и рвачестве.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2016, 08:37

      Я не болельщик Локомотива, но весной думал,что Локомотив по окончании
      чемпионата будет на втором или третьем месте. А вообще, Саша прав!

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 07:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет Саша -это увы тебе порядочности и мужества не хватает.А биопотоки с космоса вам не мешали-а то может происки конкурентов????

      -5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 мая 2016, 05:55

      "Плохому танцору яйца мешают"

      -1
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