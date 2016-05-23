Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» ведет переговоры с ВТБ о продлении контракта

    «Динамо» и основной спонсор клуба банк ВТБ ведут переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение между сторонами действует до конца 2016 года, а решение о дальнейшем сотрудничестве ВТБ примет осенью.

    «На этот год продолжает действовать спонсорский контракт между ВТБ и ФК «Динамо». Вопрос о его продолжении в 2017 году пока находится в стадии обсуждения. Согласно сложившейся практике, группа ВТБ принимает решения о поддержке тех или иных спонсорских программ осенью», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11