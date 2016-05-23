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    СМИ: Луческу подпишет трехлетний контракт с «Зенитом»

    Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу согласовал условия личного контракта с «Зенитом», сообщает Hurriyet. Соглашение рассчитано на три года. Румынский специалист будет получать в клубе из Санкт-Петербурга 5 миллионов евро за сезон. Другие детали контракта не разглашаются.

    Отметим, вместе с Луческу из «Шахтера» ушел весь тренерский штаб команды. Ассистент Мистера Александр Спиридон не стал комментировать информацию относительно возможного переезда в Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 19:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 24 мая 2016, 12:29

      Как меня раздражают нытики которые говорят гос.деньги -гос.деньги ,зенит на спонсорах заработал очень хорошо ,ещё и атрибутика ,и когда зенит тратил огромные деньги на трансферы ?года 2-3 назад ?

      0
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      Рейтинг: +30

      traxometr 23 мая 2016, 20:49

      Ну и зачем нам этот дедуля за такие бабки?! Пол миллиарда за сезон, за такие бабки неужели не найдётся нормальный русский мужик умеющий играть в футбол и способный любым доступным для него способом заставить кучку блатных пареньков начать бегать по полю, а не жо..й встречать пас в середине тайма, как Кокорин... По ходу надо Жириновского главным тренером Зенита сделать, тогда они перестанут сливать важные матчи в конце сезона!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > traxometr 23 мая 2016, 21:04

      Глупости пишешь. Какой, по- твоему мужик у нас играет как когда-то Карпин, Мостовой, Аленичев? Давно уже нет у нас футболистов, которых хотели бы приобрести европейские клубы и в этом вся оценка нашей футбольной школы. Игроки то есть, но коррупция не дает молодым пацанам выходить в основе.

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      Рейтинг: +30

      traxometr > Антибиотик 23 мая 2016, 21:36

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 мая 2016, 20:45

      Теперь я думаю и пара игроков Шахтера в Зенит перейдет.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2016, 20:21

      НЕПЛОХОЙ ТРЕНЕР.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Диктор 23 мая 2016, 21:34

      Неплохой. Я бы даже сказал лучше АВБ, однако в командах РФПЛ есть тренеры не хуже. Еще один наш такой же неплохой в Польше работает. Только все они лет этак на 15-20 моложе Луческу. Наверное молодость теперь - после провала молодого тренера - крупный недостаток в глазах Миллера.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 мая 2016, 19:57

      А еще постарше можно?

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 23 мая 2016, 19:25

      Питер продолжает пылить госденьгами,,,в стране кризис,по крайне в провинции и с работой туго и платят за работу на 30-40% меньше чем раньше,а Зенит продолжает удивлять своей рассточительностью за счёт госденег,Какой то пир во время чумы

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > slavutiq70 23 мая 2016, 19:39

      не путайте питер и отдельно взятую компанию или думаешь здесь у работяг другие проблемы? и почему все молчат что народные деньги вкладывались в газовик конечно не такие большие но народные

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > Gek Dement 23 мая 2016, 19:42

      Миллион рублей и пять миллионов ЕВРО разницу ВИДИШ ??????

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > Gek Dement 23 мая 2016, 19:47

      полностью согласен пускай лучше на спорт тратят чем на свои корпаративы сегодня со спонсором повезло зениту завтра надеюсь вам

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > slavutiq70 23 мая 2016, 19:50

      у кого в рублях? в пфл

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > волчарик 23 мая 2016, 20:40

      На Газовик тратится в сотни раз меньше,и вообще не на один проф клуб государство и госкомпаниии не должны тратить не копейки,у государство море других забот куда не хватает денег,а клубы должны жить за счёт частных инвестиций так во всём мире,,,,,,,

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > Gek Dement 23 мая 2016, 20:46

      Я вот уже как 30 лет исправно плачу налоги и я вправе возмущаться когда государство выкидывает деньги в трубу когда в стране нет не дорог не больниц не пенсий нормальных А Зенит поверь не кого не интересует за пределами Питера

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > slavutiq70 23 мая 2016, 21:08

      сочувствую что нефть подешевела и прошу не смешивать гос пакет газпрома и прибыль за работу

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > sv1969 23 мая 2016, 23:01

      умница смотрел несколько игр зенита2 в том числе со спартаком конечно мастерства пока не хватает но смотреть интереснее чем рфпл а сборная у нас одна удачи ей

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