СМИ: Луческу подпишет трехлетний контракт с «Зенитом»

Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу согласовал условия личного контракта с «Зенитом», сообщает Hurriyet. Соглашение рассчитано на три года. Румынский специалист будет получать в клубе из Санкт-Петербурга 5 миллионов евро за сезон. Другие детали контракта не разглашаются.

Отметим, вместе с Луческу из «Шахтера» ушел весь тренерский штаб команды. Ассистент Мистера Александр Спиридон не стал комментировать информацию относительно возможного переезда в Россию.