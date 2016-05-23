Гусев, Голованов и Выборнов будут комментировать матчи Евро-2016 на Первом канале

Виктор Гусев, Андрей Голованов и Константин Выборнов будут комментировать матчи чемпионата Европы-2016 на Первом канале. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

«На Евро будут работать те же комментаторы, которые традиционно и работали: Гусев, Голованов и Выборнов. Еще мы разговаривали с Кириллом Набутовым, возможно, какие-то игры и ему отдадут. Пока находимся с ним в стадии переговоров. Назначения на сами матчи еще не производились», – сказал Файфман.

Отметим, что на Евро-2016 Первый канал будет транслировать матч сборной России с командой Англии, встречи группового этапа, плей-офф и финал первенства.