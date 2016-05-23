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    Гусев, Голованов и Выборнов будут комментировать матчи Евро-2016 на Первом канале

    Виктор Гусев, Андрей Голованов и Константин Выборнов будут комментировать матчи чемпионата Европы-2016 на Первом канале. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

    «На Евро будут работать те же комментаторы, которые традиционно и работали: Гусев, Голованов и Выборнов. Еще мы разговаривали с Кириллом Набутовым, возможно, какие-то игры и ему отдадут. Пока находимся с ним в стадии переговоров. Назначения на сами матчи еще не производились», – сказал Файфман.

    Отметим, что на Евро-2016 Первый канал будет транслировать матч сборной России с командой Англии, встречи группового этапа, плей-офф и финал первенства.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2016 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Frutilups 23 мая 2016, 19:32

      Достали они, как сборная России играет, так сразу Гусев комментирует. А в итоге по делу ничего не говорит, только истории разные рассказывает как, где и кого он встретил. И. Т. Д. И. Т. П.

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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 мая 2016, 18:13

      Главное, чтоб Гусев не комментировал игру сборной России! Гусев и беда - одно целое.

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